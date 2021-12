Gregório Duvivier Será o 'John Oliver' brasileiro na HBO

O ator, roteirista e humorista Gregório Duvivier está escalado para o projeto ainda sem nome com o formato similar ao programa Last Week Tonight, protagonizado por John Oliver e no ar na HBO norte-americana. Será o primeiro talk show do canal, exibido semanalmente às sextas-feiras, com 30 minutos de duração, a partir de maio.

O programa de Duvivier foi o mais repercutido dentre as 14 novas produções brasileiras realizadas pela HBO anunciadas recentemente. Dessas, nove eram de não ficção (documentários), com destaque para minisséries a respeito dos músicos Milton Nascimento e Gal Costa.

No campo da ficção, o destaque é para Santos=Dumont, uma minissérie histórica baseada na vida e na época do aviador que ainda não tem data de estreia. Já A Vida Secreta dos Casais, projeto de suspense criado e estrelado por Bruna Lombardi, chega às telinhas em 2017.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

