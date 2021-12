Grazi Massafera vai assumir comando do "Vídeo Show"

A atriz Grazi Massafera vai comandar o "Vídeo Show", da Globo, de acordo com a coluna "Outro Canal". O jornalista Zeca Camargo, que deixou o "Fantástico" para apresentar o programa, discute outras participações dentro do próprio "Vídeo Show".

A mudança é por conta da baixa audiência do programa, que desde que foi repaginado chega a registrar ibope de 7 pontos, um dos índices mais baixos para esse horário.

Grazi foi convidada pelo diretor do programa, Ricardo Waddington, para elevar a audiência do programa - missão que ela conseguiu cumprir no "Superbonita" do canal pago GNT.

A atriz e apresentadora assumiu o programa no ano passado e, desde então, aumentou o ibope da produção e atraiu mais anunciantes.

