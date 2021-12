Grazi Massafera será protagonista de nova novela da Globo

Depois de passar uma separação tumultuada, Grazi Massafera está dedicada ao trabalho. A atriz está escalada para ser a protagonista de Buu, próxima novela das 19h da Globo.

Ela irá fazer par romântico com Raphael Cardoso, que ainda está no ar com Joia Rara, trama das 18h, segundo a coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo.

Grazi também foi escalada para assumir a apresentação o programa Superbonita, no GNT, no lugar de Luana Piovani.





