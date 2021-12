Grávida, Tatá Werneck leva mãe ao 'Lady Night' e se emociona com Lulu Santos

A gravidez deixa as mulheres mais sensíveis, sobretudo por causa da transformação hormonal pela qual passam. E Tatá Werneck está exposta a situações emocionantes na nova temporada do Lady Night, que vai ao ar no Multishow.

Na edição desta segunda-feira, 22, a apresentadora recebeu o cantor Lulu Santos que, ao lado de Tatá e da mãe dela, cantou Como Uma Onda.

"Minha mãe me amamentava ouvindo essa música. E hoje o querido Lulu Santos cantou pra nós juntas e pra bebê", escreveu Tatá na legenda do vídeo que publicou no Instagram. Ela está grávida de seis meses de uma menina, fruto do relacionamento com o ator Rafael Vitti.

