Gravação de amigo secreto na Record vira caso de polícia após confusão

O tradicional amigo secreto de fim de ano da TV Record, gravado na noite desta terça-feira, 12, virou caso de polícia após uma briga entre algumas caravanistas convidadas e responsáveis da emissora. Segundo o site Notícias da TV, parte das contempladas, que iria ficar na plateia, foi barrada, gerando a confusão. Para resolver a situação, a Polícia Militar foi chamada.

Ainda de acordo com a publicação, a barraco ocorreu por causa de um erro de cálculo da emissora. O número de convites encaminhados foi maior do que a capacidade do estúdio. Com isso, nem todas as mulheres conseguiriam entrar. Foram privilegiadas aquelas que tinham maior intimidade com os responsáveis pelas caravanas na Record.

Inconformadas, as caravanistas barradas acionaram a polícia. Elas cogitam processar a emissora, em especial dois funcionários da Record acusados de maus-tratos.

Procurada pelo site, a Record informou que o estúdio tem 180 lugares e o número de convidados era maior. Por questão de segurança, algumas pessoas ficaram de fora. No entanto, como o especial é gravado em duas partes, é normal que a plateia seja renovada. Assim, as pessoas barradas poderiam assistir a segunda parte das gravações.

Essa não é a primeira vez que acontece uma confusão na emissora este mês. Na última semana, um jovem alegou que ele e seus amigos foram agredidos por dois seguranças da casa durante a gravação do especial de Natal do programa "A Hora do Faro", comandado pelo apresentador Rodrigo Faro.

