Gravação de abertura do 'Dancing Brasil' é marcada por acidente de moto

A gravação da terceira temporada do "Dancing Brasil" (Rede Record), apresentado por Xuxa Menghel, não acabou como o esperado. De acordo com o colunista Flávio Ricco, do "Uol", as filmagens foram marcadas por um acidente de moto, com a queda de uma jovem durante os trabalhos. Internautas flagraram o momento e postaram um registro nas redes sociais.

As gravações duraram 10 horas e foram feitas no último final de semana, na Ponte Estaiada Octavio Frias de Oliveira, em São Paulo. A chuva que atingia o local atrapalhou boa parte das filmagens.

Ainda de acordo com Ricco, mesmo com o acidente, a vítima não sofreu ferimentos graves. A terceira edição do Dancing Brasil estreia no dia 17 de janeiro e será exibida às quartas-feiras.

