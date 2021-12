Gravação de 'A Força do Querer' termina com homem preso, diz colunista

A gravação dos últimos capítulos da novela "A Força do Querer" (TV Globo), realizada em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, terminou em confusão no último final de semana. Segundo informações divulgadas pelo colunista Leo Dias, do jornal "O Dia", nesta terça-feira, 3, um morador de uma das casas próximas à locação gritava muito durante as cenas e xingava o elenco, incluindo a atriz Juliana Paes.

Ainda de acordo com Dias, era só o diretor falar "gravando" que o rapaz, que era médico, começava a fazer confusão. Ele gritava contra a emissora e se dizia ser a favor do deputado Jair Bolsonaro (PSC).

O tumulto foi tanto que a Guarda Municipal teve que acionar a Polícia Militar. Porém, nem os policiais escaparam das ofensas do médico, que acabou sendo algemado e preso por desacato a autoridade.

