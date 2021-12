Golpes em dose dupla com as gêmeas de 'Balacobaco'

As cenas de humor da novela da Record, que estreia nesta quinta-feira (4), vão ganhar muito com a presença das gêmeas bivitelinas Dóris [Roberta Gualda] e Diva [Bárbara Borges]. As golpistas vão fazer de um tudo para prejudicar a mocinha da trama, Isabel (Juliana Silveira), que elas julgam ser a responsável por um acidente que as levou a passar anos numa detenção.

