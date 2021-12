GNT divulga novo elenco do Saia Justa 2013

O canal GNT divulgou nesta quarta-feira, 16, a nova formação do programa Saia Justa. Astrid Fontenelle comandará a atração ao lado da jornalista jornalista Barbara Gancia e das atrizes Maria Ribeiro e Mônica Martelli. "É mais uma renovação do 'Saia' que volta com um time formado somente por mulheres, que aliam leveza, humor e sabedoria", avalia Daniela Mignani, diretora do GNT.

Presente na grade do canal desde 2002, o "Saia Justa" já teve diferentes formações. Neste ano, sempre havia um homem para participar da discussão. O cantor Léo Jaime, o jornalista Xico Sá e os atores Du Moscovis e Dan Stulbach sempre se revezavam nas conversas com Mônica Waldvogel, Teté Ribeiro e Maria Fernanda Cândido.

adblock ativo