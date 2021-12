Glória Pires se divide entre nova empresa, família e novela

Aos 51 anos, Glória Pires vive um momento inédito em sua carreira: está dividida entre as gravações da próxima novela das nove da Globo, Babilônia, que estreia em 16 de março, e a administração de seu novo negócio, a empresa BemGlô.

A atriz afirma estar satisfeita em desempenhar quatro papéis - de atriz, empresária, mãe e esposa. Na ficção, Glória dará vida à ambiciosa Beatriz, uma mulher chique, inteligente e inescrupulosa, que usa a sensualidade para conseguir o que quer.



Na vida real, o papel de empreendedora da internet ainda é novidade, mas significa a concretização de um projeto antigo, que vinha sendo desenvolvido há mais de um ano. "O site BemGlô é uma plataforma na qual são compartilhadas boas práticas, boas ideias e bons produtos. Compartilho um pouco do meu modo de vida, as coisas nas quais acredito, que me fazem bem, mas não a minha intimidade", explica Glória.

Com conteúdo voltado principalmente ao público feminino, o site tem textos e dicas da atriz, vídeos e uma loja de produtos aprovados por ela. Pode ser acessado em www.bemglo.com.

Como surgiu a ideia da plataforma BemGlô?

A BemGlô foi criada a seis mãos: Orlando Morais, Betty Prado - nossa amiga há mais de 30 anos - e eu. A ideia surgiu há alguns anos e foi sendo pensada, compartilhada com a nossa equipe de trabalho e colaboradores durante mais de um ano até a estreia, em 25 de novembro do ano passado.

Como é sua participação na produção do conteúdo do site e quantas pessoas estão envolvidas no projeto?

Temos uma equipe fixa de duas pessoas na sede da empresa, no Rio, e diversos colaboradores e parceiros não só aqui, mas também em outros Estados. Sempre que a agenda possibilita, Betty, Orlando e eu nos encontramos in loco ou virtualmente para ajustarmos as demandas. Estou sempre a par do que acontece e é publicado no site. Às quartas-feiras, na seção Quarta Gloriosa, é publicado um texto que eu mesma escrevo.

Como são escolhidos os produtos que estão à venda na loja do site? Eles passam por algum controle de qualidade?

Todos os produtos e dicas do site passam pela minha aprovação. Eles são testados, usados por mim e pela minha família, me agradam e têm preços acessíveis. Nossa ideia é oferecer produtos bons, bonitos e baratos.

Qual parte do site é a sua preferida e por quê?

Gosto do site como um todo, mas especialmente dos textos escritos por mim, porque escrever me dá um grande prazer, uma alegria em poder compartilhar meu ponto de vista com mais pessoas.

Sobre a novela Babilônia, afinal quem é a Beatriz? Ela já foi apresentada como uma vilã sexy e sedutora, uma ninfomaníaca... Ela é tudo isso mesmo?

A Beatriz é tudo isso e mais um pouco. Digo sempre que ela está no topo da cadeia alimentar. Ela me desafia porque tem um perfil diferente do meu. Além disso, as personagens que o Gilberto Braga e sua equipe criam são muito ricas e provocam questionamentos muito mais do que polêmica.

Como foi sua preparação para este papel?

Não fiz nada especifico para encarnar a Beatriz. Além de sexo, a única coisa que ela faz para se distrair é praticar tiro. Como já fiz outros papéis em que tive que praticar tiro, não foi complicado para mim.

Qual a cena mais marcante para você até agora?

As cenas mais fortes entre mim e a Adriana (Esteves) ainda não foram gravadas. Até agora, o mais marcante foi uma festa que filmamos em três noites.

