Glória Pires: "As coisas podem mudar radicalmente de um dia para o outro"

Quem acompanha o drama de Duda em O Outro Lado do Paraíso já se acostumou a ver a personagem de Gloria Pires na pior. Desde a morte acidental de Renan (Marcello Novaes), a estilista já trocou de identidade – se chamava Elizabeth – e emenda uma dor na outra no folhetim das 21h da Globo. Primeiro, foi obrigada a ficar longe do marido, Henrique (Emílio de Mello), e da filha do casal, Adriana (Lara Cariello/Julia Dalavia), depois se afundou na bebida, inconformada com a separação da família. Sem contar que ela já carrega um passado sofrido, por ter aberto mão de sua primeira filha, Clara (Bianca Bin). Nos próximos capítulos, as duas se reencontram, depois que a mocinha consegue fugir da clínica onde foi internada, por causa de uma armação de Sophia (Marieta Severo). Uma reaproximação que vai fortalecer o vínculo entre elas.

Na entrevista a seguir, Gloria, que é carioca e tem 54 anos, comenta o caminho de autodestruição de Elizabeth/Duda, após ser dada como morta, e de que forma o público pode se identificar com a personagem. Além disso, a atriz fala sobre o casamento de quase 30 anos com o músico Orlando Morais, como cuida da saúde, que procedimentos estéticos já fez e se pensa em aposentadoria.

O Outro Lado do Paraíso é a sua primeira novela com Walcyr Carrasco. Como está sendo essa experiência?

Estou adorando! Ele é tão corajoso, não só por trazer os temas que traz, que são muito polêmicos, mas também porque joga a história. Não é um autor que fica economizando, o que eu acho admirável.

E como foi gravar cenas tão dramáticas com o Juca de Oliveira?

As cenas com o Juca são radicais, mas amei! Ele é um ator fantástico, dá um medo mesmo. Nunca tinha trabalhado com ele e as nossas sequências são muito intensas. Mas também nos divertimos bastante. É o tipo de colega que ajuda no dia a dia, não pesa. Há uma ironia no Natanael que a Elizabeth não percebe, porque ele sempre apoiou o casamento do filho de alguma forma, embora não concordasse. Quando armou toda aquela situação, foi uma surpresa enorme.

Após ser dada como morta, Elizabeth virou Duda e se entregou ao alcoolismo. Como vê essa trajetória da personagem?

A bebida, na verdade, é uma bengala. A vida dela fica tão de cabeça pra baixo, é um negócio tão repentino, que ela, realmente, desaba. A gente não está falando sobre o alcoolismo, mas sim de alguém que acha que a vida está sob controle, tem um passado nebuloso que a gente ainda não mostra e é apaixonada por aquele marido. Eles viveram uma linda história de amor, rompendo preconceitos.

De que forma as pessoas podem se identificar com a Elizabeth?

Todos nós temos uma ideia de que a gente comanda a própria vida. Projetamos, planejamos o futuro. Mas não funciona assim. As coisas podem mudar radicalmente de um dia para o outro. É o que acontece com a Elizabeth. Acho que as pessoas podem se ver nesse lugar. É de uma vulnerabilidade enorme.

Você e o Orlando Morais estão casados há 29 anos. Em tempos de relacionamentos tão solúveis, como manter uma relação?

Não tem fórmula. Para duas pessoas ficarem casadas por tanto tempo é importante que ambas tenham os mesmos interesses, apesar da individualidade. Uma relação precisa das duas pessoas e elas não são perfeitas. Quando um cai, o outro ajuda, porque há um objetivo mútuo. Se fosse resumir o meu casamento, que ano que vem completa 30 anos (no dia 5 de abril), diria que a gente sempre esteve disponível um para o outro e também para essa relação, na qual acreditamos. Me vejo melhor com ele e vice-versa, embora cada um tenha uma carreira e maneira própria de ver a vida. Acho saudável isso não se perder.

Como você se cuida fisicamente?

Tenho um treinador que mistura umas técnicas, mas é basicamente musculação. Quando estou cansada e me afasto dessa rotina, aproveito para dormir o quanto posso. Mas tenho boas práticas de vida: como muito bem, estou sempre preocupada com a alimentação, faço exercícios, procuro descansar, faço meus exames a cada três meses, enfim, me cuido.

Você gosta de procedimentos estéticos?

Eu gosto médio de procedimentos de estética, porque eles não foram feitos para a gente gostar. Eles são feitos para você ter esperança. Mas é tudo muito dolorido, sofrido. Faço algumas coisas, experimentei uns choques que já desisti, fiz um microagulhamento que achei interessante, mas que dói. Quando acordo com olheiras, aí só Jesus! Jogo água fria! Quando uso meus cremes noturnos, faço uma drenagem na área dos olhos, usando o produto mesmo. Essa é a área que mais entrega o cansaço.

Com tantos anos de carreira, você já pensou em aposentadoria?

Olha, na segunda semana de cenas noturnas de O Outro Lado do Paraíso, falei que estou velha para fazer novela (risos). Já fiquei doente no fim da primeira semana porque peguei uma sinusite. Está puxado! Penso em aposentadoria, tenho pensado tanto que você nem imagina (risos)!

