Glória Perez corrigirá mais um furo da novela Salve Jorge

A autora Glória Perez, responsável pelo texto da novela Salve Jorge, exibida às 21h, na Globo, deve corrigir mais um 'furo' no roteiro da novela nos próximos capítulos da trama. Glória anunciou através de seu Twitter, na noite de segunda-feira, 26, que a cena em que o inspetor Barros (Marcelo Airoldi) não reconhece Wanda (Totia Meirelles) quando ela foi prestar depoimento sobre a morte de Jéssica, deve ser explicada o quanto antes.



O mesmo inspetor já havia interpelado Wanda - que então se passava por Adalgisa - quando ela bateu no carro de Maitê (Cissa Guimarães). A solução encontrada por Glória será mais simples do que se imagina.

Nos próximos capítulos, Barros lamenta com Helô(Giovanna Antonelli) o fato de não ter reconhecido Wanda. A delegada consola o amigo, dizendo: "Pergunta se eu lembro de todas as caras que sentaram naquela cadeira pra resolver coisas triviais? Quantas brigas de trânsito você se depara por dia?", diz a policial.

