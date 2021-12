Globo vetou merchan em The Voice

Estava tudo certo para Tiago Leifert fazer merchandising e faturar uma boa graninha. Duas empresas queriam promover seus serviços e produtos no reality musical da Globo, que terminou em dezembro e foi vencido por Sam Alves. O problema é que tinha um departamento de jornalismo na frente da área de shows, e ele vetou que Leifert fizesse qualquer comercial de produtos.

Não, não e não

Leifert faria o merchan como Fausto Silva os faz hoje em dia. Um telão mostra logotipos da empresa, o apresentador interrompe o programa por instantes e dá seu testemunho sobre o quão boa é aquela emprestadora de dinheiro a juros "populares", ou como o Banco X "baixou" suas taxas do cartão de crédito. A justificativa foi que Leifert, editor do Globo Esporte, ainda faz parte do Departamento de Jornalismo. E jornalista não pode fazer merchan.

Que dó, que dó

Pobrezinho do Leifert, justo ele que deve precisar taaaanto de dinheiro emprestado a juros populares.

Causa e efeito

Quem também ganhou com o ótimo ibope obtido na estreia de Sai do Chão, no último domingo, foi o humorístico Divertics. O primeiro deu 14,7 pontos de ibope em SP - 40% a mais que o registrado antes no horário. O segundo marcou 13 pontos, contra 11 pontos na semana anterior.

Mágoa

A direção da Band está bem magoada com a bonita e divertida Mônica Iozzi. Isso porque ela justificou que estava deixando a emissora em dezembro para seguir carreira de atriz no teatro. Agora, sabe-se, andou sendo sondada até pela Globo para integrar um dos atuais humorísticos da casa, com possibilidade posterior de seguir para novelas.

Sangria

A Band, aliás, não se conforma com o ataque que está sofrendo de outras emissoras ao seu elenco. Depois de Danilo Gentili assinar, agora o SBT está de olho em Rafinha Bastos, cujo contrato atual com a Band é mais ou menos muito fácil de romper.

Torneira seca

A Record não vai fazer nenhum grande investimento este ano. Não tem acordos internacionais para fechar, não tem grandes produtos para lançar e está tendo problemas com a minissérie Milagres de Jesus, que tem estreia prevista para o dia 22.

Ali, asteroide, ali!

...de quem paga para ter TV e tem de aturar a grade Juízo Final do canal ScyFi (pronuncia-se saifái). O canal é obcecado em filmes sobre o fim do mundo, com qualidade igual a do videogame Telejogo, dos anos 1970. A sede do ScyFi, esta coluna sugere, seria um bom alvo para um eventual asteroide.

