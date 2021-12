Globo vai reprisar O Cravo e a Rosa

Pela segunda vez, a Rede Globo vai reprisar a novela O Cravo e a Rosa no Vale a Pena Ver de Novo, a partir do dia 5 de agosto. Escrita por Walcyr Carrasco, autor da atual Amor à Vida, das 21h, a novela é ambientada nos anos 20. Eduardo Moscovis interpreta o caipiria Petruchio que quer casar com Catarina (Adriana Esteves) para receber o dote da família dela.

"É a história de um amor que surge através do conhecimento. Nenhum dos dois pensa em casar, mas eles passam a se amar porque se conhecem, e reconhecem um no outro a beleza interior", contou o autor em entrevista à Globo. A novela foi originalmente ao ar em 2000 e ainda conta no elenco com Leandra Leal, Rodrigo Faro, Maria Padilha, Ney Latorraca, Eva Todor e Drica Moraes.

