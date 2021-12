Globo vai fazer teste para preencher horário do TV Xuxa

A partir de março, o programa de Xuxa sai do ar. A justificativa que a Globo e a apresentadora deram é que Xuxa precisa fazer uma cirurgia no pé, causada por décadas de uso incorreto de sapatos de salto altíssimo. Nos bastidores da emissora, no entanto, a saída de Xuxa do ar já era concebida havia pelo menos um ano. Motivos: 1) baixo ibope; 2) cerco cada vez maior do governo às propagandas de brinquedos na TV.



Nada de tadinha

O contrato de Xuxa vence no final de janeiro. Vamos supor que ele não seja renovado. Por favor, não chore. Em mais de 30 anos de carreira, Xuxa soube montar um imenso e quase infinito pé de meia. Ela tem mais de 100 produtos e bonecas com sua marca, uma grife de roupas, parques temáticos e até uma agência de turismo destinada a levar só os baixinhos para a Disney, em voos acompanhados por ela em pessoa.



Ah, sim

E tem também a Fundação Xuxa, além de ser a garota-propaganda oficial da Monange. Xuxa fatura mais de R$ 500 milhões por ano etc. etc...



Enfim...

...quem vai chorar sou eu... chuif, snif... só de comparar meu salário com o dela.



Plano B

A Globo chegou a cogitar transformar definitivamente a cantora baiana Ivete Sangalo em apresentadora, mas Ivete não quis. Para ela, a música ainda vem em primeiro lugar e não quer que a TV se torne preponderante em sua vida. Um convitezinho aqui, outro acolá, tudo bem. Mas virar apresentadora profissional, nem pensar.



Ciumeira louca

Vildomar Batista é o mais salivante e sedento funcionário da Record interessado no cargo de diretor do programa de Sabrina Sato. Ele sabe que o Domingo da Gente vai terminar em março e está fazendo de tudo para continuar tendo alguma importância (e um salário nababesco) dentro da Record.





Enquanto isso...

Já não está mais tão impossível que o SBT finalmente venda suas madrugadas - ou, parte delas - para a Igreja Mundial do Poder de Deus, de Valdomiro Santiago. Quem está fazendo o maior lobby por isso é o apresentador Ratinho. Valdemiro Santiago é grande amigo de um dos filhos do apresentador.

