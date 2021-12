Globo vai exibir The Voice ao vivo para o Nordeste

Mesmo com o horário de verão, a Rede Globo vai exibir o programa The Voice ao vivo para o Nordeste. Segundo o jornalista Daniel Castro, do Notícias da TV, a emissora atendeu ao apelo do público nordestino que, por conta do novo horário, após Amor à Vida, não poderia votar caso o programa fosse exibido na região na versão gravada, como acontece com a programação normal da emissora.

Ainda de acordo com Daniel Castro, a mudança deve acontecer a partir de 14 de novembro, quando começa a fase de eliminação pelo público. A Globo ainda não confirmou a que horas vai exbir Amor à Vida. "Ainda estamos estudando o melhor desenho de grade para atender ao público, mas não haverá inversão de horários entre a novela das nove e o programa", disse a emissora em nota ao Notícias da TV.

