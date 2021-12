Globo vai exibir novos episódios de Sai de Baixo

A Rede Globo vai exibir os quatro novos episódios de Sai de Baixo, gravados para o canal por assinatura Viva e apresentados em maio. A atração vai ao ar no início de novembro, no antigo horário, logo após o Fantástico, e é inédito na tevê aberta.

Os quatro episódios são Tudo Será Como Antes, Quem Casa Quer Caco, O Garoto do Adeus e O Bolão do Vavá. Todos têm as participações de Luís Gustavo (Vavá), Aracy Balabanian (Cassandra), Miguel Falabella (Caco Antibes), Marisa Orth (Magda) e Márcia Cabrita (Neide).

