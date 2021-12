Globo traz de volta sucesso do horário das 19h

A Globo já definiu a substituta de Chocolate com Pimenta, atualmente no Vale a Pena Ver de Novo: Da Cor do Pecado será a novela que vai animar as tardes a partir do dia 24 de setembro.

Na trama, a história de amor entre a feirante Preta (Taís Araújo) e o milionário Paco (Reynaldo Gianecchini). Um dos núcleos divertidos da trama é o da família Sardinha, composta por Apolo, irmão gêmeo de Paco, Ulisses (Leonardo Brício), Thor (Cauã Reymond), Dionísio (Pedro Neschiling) e Abelardo (Caio Blat). A mãe é Rosi Campos, que interpreta Edilásia. O elenco conta ainda com nomes como Alinne Moraes, Maitê Proença, Ney Latorraca, Aracy Balabanian, Thiago Martins, entre outros

O autor João Emanuel Carneiro conta como surgiu a ideia da novela: "Comecei a história imaginando a vilã. Ela é o motor da trama. Uma mulher filha da burguesia decadente carioca que aposta todas as fichas num casamento com um milionário, que, por sua vez, não a ama e se apaixona por uma moça pobre. Também achei que era oportuno trazer a história de um romance interracial num casal de protagonistas para a televisão brasileira. Era primeira vez que isso acontecia em uma novela urbana e contemporânea", explica.

A novela foi exibida originalmente em 2004 no horário das 19h e se transformou em um dos maiores sucessos internacionais da Rede Globo, vendida e dublada para 100 países.

