Globo tira "Tomara que Caia" do ar antes do previsto

A rede Globo vai tirar o programa humorístico Tomara que Caia do ar no próximo domingo, 8, após menos de seis meses. Já com problemas de audiência há algum tempo, a atração, que tem direção geral de Carlo Milani, deveria passar até o fim do mês, mas foi cancelado.

Até outubro, o formato ao vivo permitia mais interação do público no programa, mas as duas últimas edições foram gravadas.

Os humoristas Tom Cavalcante, Monica Iozzi e Ceara, além das cantoras Gabi Amarantos e Anitta e o ator Stênio Garcia, chegaram a ser convidados para levantar a audiência, mas parece não ter surtido efeito.

