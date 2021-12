Globo sofre para administrar "picuinhas" entre autores

Não bastasse a enorme banheira de egos de seus artistas, a Globo ainda sofre para administrar as picuinhas entre seu elenco de novelistas. Não é novidade que o setor de autores de novelas da Globo vive em pé de guerra, e que muitos novelistas se odeiam mutuamente, mas há algum tempo a emissora perdeu o controle sobre declarações públicas entre desafetos.

Tenso...

Walcyr Carrasco não gosta de Aguinaldo Silva, que por sua vez não vai com a fuça de Gloria Perez, que não gosta de ninguém, e por aí vai...

Inimiguinhos

Quando um novelista está no ar, outros ficam torcendo pelo seu fracasso. Pior quando publicam maledicências em suas próprias redes sociais, para prazer de seus fãs internautas (cada autor tem uma espécie de time na internet).

Ranger de dentes

Clima de tensão no elenco de artistas de Globo, Record e Band. Há temor que haja uma forte retração no mercado publicitário no próximo ano (quando não haverá eleição, Copa ou outro grande evento). As emissoras estariam se preparando para o encolhimento financeiro com a única coisa que sabem fazer para cortar gastos: demitir funcionários e reduzir valor de contratos...

Números

A Globo tem hoje um elenco de quase 800 atores e uma porcentagem pode ser dispensada. A Record já vem fazendo seus cortes quietamente. A Band tem perdido elenco para outras TVs e nem pensa em repor... no lugar das megaproduções, as TVs vão investir cada vez mais em formatos prontos, já testados. O setor que será mais afetado nos próximos anos é a dramaturgia...

E digo mais...

...depois da Olimpíada de 2016, as emissoras vão fazer cortes profundos em seus departamentos de esporte. A tendência da Globo, pelo menos, é investir cada vez mais em esportes na TV paga. Ou seja, mais ou menos o que fez com o público infantil nos últimos dez anos - que foi expelido da programação diária. Se quiser ver desenho, a molecada hoje tem que ter TV paga.

Lactose máxima

Emissoras de TV paga estão caçando cachorro a grito atrás de novas produções nacionais de qualidade. Notem que a frase anterior termina com a palavra "qualidade". Canais têm recebido uma enxurrada de projetos de humor, de comportamento e, principalmente, de gastronomia. O problema é que a maioria dos projetos é tacanha. Um canal gourmet chegou a receber recentemente um projeto de um programa que falaria apenas de queijo. Detalhe: a ideia era um programa diário. Bleargh!

Cascatol

É pura lenda a história que corre sobre uma suposta sondagem da Globo a Rodrigo Faro. A Record fez uma renovação antecipada com ele até 2018 e se alguma emissora quiser tirá-lo de lá teria de pagar uma multa absurda que a levaria certamente à falência.

