Globo renova contratos de Chay Suede e de Tainá Müller

Depois do sucesso que fez no papel de José Alfredo, na primeira fase de "Império" (Globo), o contrato de Chay Suede com a Globo foi renovado. A ator vai fazer parte da casting da emissora por mais três anos, segundo a colunista Camila Gomes, do site F5, da Folha de S. Paulo.

Quem também teve o contrato renovado foi Tainá Müller. A atriz chamou a atenção no papel da fotógrafa Marina, na novela "Em Família". O período do contrato não foi revelado.

