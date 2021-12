Globo reduz salários milionários para conter demissões

A crise financeira aos poucos está atingindo os setores de algumas empresas. Agora chegou aos cofres da Globo. De acordo com o colunista Daniel Castro, do site Notícias da TV, a TV Globo vai diminuir o salário de alguns apresentadores.

Conforme o colunista, a decisão foi tomada para evitar um grande número de demissões dentro da emissora. Profissionais que ganham altos salários, como acima de R$ 1 milhão mensais, estão sendo convencidos a aceitar um reajuste de 5%, bem abaixo da inflação, que seria de 12%.

Na lista dos que ganham mais de R$ 1 milhão, estão o locutor Galvão Bueno e os apresentadores Ana Maria Braga e Luciano Huck.

Recentemente, os jornalistas da emissora travaram uma guerra com a empresa por conta do reajuste salarial oferecido, que foi de 6%. No entanto, o que está sendo pedido pela classe é de 11%.

