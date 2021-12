Globo reduz idade para participar do 'SuperStar'

Sucesso com o público mais jovem no The Voice Kids, a Globo anunciou nesta semana que a idade mínima para se inscrever no reality "SuperStar", caiu de 18 para 13 anos.

Apesar da novidade, segundo o colunista do site Uol, Flavio Ricco, devido à presença de candidatos mais novos, o programa deve mudar o horário de exibição e até de dia, para se encaixar na classificação indicativa. Nos últimos anos, o programa vem sendo exibido logo após o "Fantástico".

Como no ano passado, SuperStar deve voltar à tela da Globo em abril e ficar até julho. Além disso, o programa continuará com a apresentação de Fernanda Lima e André Marques, Rafa Brites na interação com as redes sociais e Paulo Ricardo, Sandy e Thiaguinho, como jurados.

