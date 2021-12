Globo quer substituir William Bonner na bancada do JN

Você sabia?

Que a Globo já tem planos para substituir William Bonner na bancada do Jornal Nacional. A data prevista, segundo esta coluna bacana apurou, é 2015. Bonner deixaria a bancada, mas poderia continuar como editor-chefe.

Record desiste de brigar com Globo pelo 1º lugar

As mudanças que ocorreram na cúpula da Record neste início de semana marcam uma nova era para a emissora. Com a saída do vice-artístico Honorilton Gonçalves e sua substituição por Marcelo Silva, executivo de confiança da Igreja Universal, mostra o fim do chamado "caminho da liderança", slogan (pretensioso) estreado em 2008...? Vamos ponderar na notinha abaixo...

Fecha a torneira

A ordem na Record agora é economizar dinheiro e fazer jus aos quase R$ 500 milhões que a Universal repassa anualmente à emissora, pela compra das madrugadas. Um dos setores que devem ser mais afetados é o da dramaturgia, que sofrerá cortes e redução extrema de produções. Sem novelas, a Record está, na prática, desistindo de tentar competir com a Globo pelo primeiro lugar em audiência - que, pelas contas de Honorilton, deveria ser atingido em 2015... Segundo lugar....

Esperança vã

Muitos funcionários da Record ficaram felizes por saber que o novo executivo Marcelo Silva não é bispo da Igreja Universal. Ledo engano. Não é bispo, mas tem status de. É homem de confiança de Romulado Panceiro, indicado pelo próprio Edir Macedo como seu herdeiro.

2 a 1...

Conforme esta coluna previu, a maior disputa da TV aberta hoje ocorre aos domingos à tarde. Rodrigo Faro (Reord) x Eliana (SBT). Até agora o placar está 2 x 1 para a loirinha.

Enlatado

De férias, Silvio Santos vai aproveitar a estada nos Estados Unidos para procurar algum formato de programa para dar para a filha nº 3, Patrícia Abravanel, comandar ainda neste segundo semestre. Algum game show ou coisa do gênero.

De novo?...

Promotores do Ministério Público de São Paulo estão monitorando com muito interesse todas as atrações de João Kléber na RedeTV! Alguns promotores ficaram furiosos com o desabafo ao vivo de Kléber, cerca de um mês atrás, quando disse: "Ninguém mais me tira do ar", em referência ao que ocorreu oito anos atrás. Kléber foi escorraçado do ar por promotores e políticos. Sem manifestações, sem ibope.

As garotas adoram...

O nome do mais candidatável a substituir Bonner na bancada é ninguém mais, ninguém menos que o simpático e modesto Evaristo Costa - que teve recentemente sua segunda filha, Antonela.

