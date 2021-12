Globo quer próxima novela das 21h sem "ousadias"

A próxima novela das 21h, Velho Chico, será mais "tradicional". De acordo com o colunista Fernando Oliveira, do F5, a Globo quer que a trama de "Velho Chico", de Benedito Ruy Barbosa, não tenha tantas ousadias como vistas em novelas recentes.

A Globo quer quer algo semelhante a "O Rei do Gado", que foi reprisada com sucesso no Vale a Pena Ver de Novo. Além de uma história mais tradicional, o formato também será mais simples.

O diretor Fernando Carvalho, de produções com estéticas diferentes como "Hoje é dia de Maria" e "Meu Pedacinho de Chão", foi orientado a não ousar tanto, ainda de acordo com o colunista.

