Globo proíbe participação de Ivete na Record, diz site

Ivete até que gostaria, mas parece que não vai poder participar da estreia do programa de Sabrina Sato, na Record, no dia 26 de abril.

As duas chegaram até a confirmar a presença da cantora durante o BrazilFoundation em Miami, nos Estados Unidos, no último dia 15, mas, segundo o site Notícias da TV, de Daniel Castro, a Globo proibiu a participação da baiana na atração da concorrente.

Procurada pelo Portal A TARDE, a assessoria de Ivete Sangalo informou que vai apurar a informação antes de dar qualquer declaração.

Ivete está de contrato fechado com a Globo para ser uma das jurada do Superstar, novo reality show musical da emissora, que também tem estreia em abril, no dia 6.

Segundo Daniel Castro, Ivete teria sido novamente consultada e já teria informado à Record que não poderá mais participar do Programa da Sabrina.

