Globo prepara novos Trapalhões para especial

A nova geração vai acompanhar um especial de 12 programas sobre Os Trapalhões, quarteto formado por Didi, Dedé, Mussum e Zacarias. Mas a Globo quer novos atores para interpretarem o quarteto.

De acordo com a jornalista Keila Jimenez, do R7, Rodrigo Sant´Anna está cotado para viver Didi Mocó, personagem criado por Renato Aragão, que vai participar da concepção do canal. Para o papel de Mussum, Mussunzinho, filho do humorista, leva a vantagem, mas Nego do Borel e Mumuzinho também são candidatos à vaga.

Os Trapalhões fizeram sucesso por mais de 20 anos na Rede Globo. Eles tiveram um programa de 1977 a 1993 e também brilharam no cinema, com filmes que estão até hoje entre os dez mais vistos do cinema nacional.

