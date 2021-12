Globo pensa em trocar sistema de votação do "SuperStar"

A votação em tempo real via celulares e tablets do reality "SuperStar", da Globo, pode ser substituída, de acordo com a coluna Outro Canal da Folha de S. Paulo. Após erros durante a estreia, a direção da emissora se reuniu e pensa em outras alternativas para a votação do programa, que entrou no ar no último domingo, 6. O reality tem a baiana Ivete Sangalo como uma das juradas e madrinhas, ao lado de Dinho Ouro Preto e Fábio Jr.

Internautas criticaram as falhas no aplicativo do programa e questionaram os resultados da atração. A emissora diz que os problemas técnicos foram causados pelo grande fluxo de votos.

Mas diante do problema, a Globo avalia em utilizar o sistema de votos via SMS, como é feito com o Big Brother Brasil.

