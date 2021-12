Globo pensa em acabar com Vale a Pena Ver de Novo

A Rede Globo já está planejando mudanças na grade de programação, enquanto espera Carlos Henrique Schroder assumir o cargo de diretor-geral em janeiro. Uma das mudanças seria o fim do tradicional Vale a Pena Ver de Novo, segundo a coluna Outro Canal, da jornalista Keila Kimenez. Alguns diretores da Globo acreditam que o programa poderia dar espaço para uma nova atração.

O Vale a Pena Ver de Novo, espaço da grade da emissora que reprisa novelas, entrou no ar em 1980, com a reapresentação de Dona Xepa. Desde então, rerisou novelas como Roque Santeiro, Tieta, Era Uma Vez e, atualmente, Da Cor do Pecado.

