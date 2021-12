Globo não renova com Elizabeth Savalla e Fernanda Rodrigues

Parece que a Rede Globo está mesmo enxugando a folha de pagamento. De acordo com o colunista Flávio Ricco, do portal UOL, a atriz Fernanda Rodrigues não tem mais contrato com a emissora. O acordo dela terminou e não foi renovado.

Segundo Ricco, Fernanda entrou para o sistema "por obra", ou seja, quando tiver algum trabalho nas novelas ou séries, dentro do seu perfil, ela será chamada.

O mesmo pode acontecer com Elizabeth Savalla. Apesar do sucesso em Amor à Vida, com a personagem da ex-chacrete Márcia, o contrato dela encerrou no último dia 15 e ainda não foi renovado.

