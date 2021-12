Globo não confirma nova edição do "SuperStar"

A terceira edição do "SuperStar" não está confirmada. De acordo com o colunista Flávio Ricco, do Uol, a comunicação da Rede Globo entrou em contato para informar que a atração ainda não está garantida para a programação de 2016.

O motivo seria devido às complicações previstas e inevitáveis no ano que vem, por conta da transmissão da Olimpíada e horário político.



A segunda temporada do reality musical terminou no último domingo, 12, com a vitória da banda baiana Lucas e Orelha.

adblock ativo