Globo inscreve para o The Voice Kids

A Rede Globo anunciou nesta segunda-feira, 23, a abertura das inscrições do The Voice Kids, versão mirim do reality show musical. Os candidatos devem ter entre 9 e 15 anos e concorrem a R$ 250 mil. Os pais das crianças devem fazer o cadastro no site do programa e enviarem um material em vídeo com elas cantando.

A produção do programa vai percorrer todo o País selecionando os participantes. "O importante é que você mostre aquilo que gosta de fazer, cante aquilo que gosta de cantar e mostre pra gente a sua arte. A sua emoção é a coisa mais importante na hora da inscrição. Seja fiel ao que você faz, ao que você ama", ensina o diretor geral do programa, Creso Eduardo Macedo.

Ainda não há data de exibição, nem quem serão o apresentador e jurados.

