Globo impede participação de Ivete Sangalo no 'Teleton'

A cantora Ivete Sangalo foi proibida de participar do "Teleton", promovido pelo SBT nos dias 4 e 5 de novembro. Essa é a terceira vez que a Globo proíbe um técnico do "The Voice Brasil" de participar do programa. Claudia Leitte e Daniel também já foram barrados.

Ivete costuma participar do "Teleton", que arrecada recursos para a Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD). No ano passado, ela participou da abertura do programa ao lado de Xuxa. Em 2013, ela dividiu o encerramento com Silvio Santos.

Este ano, a baiana alegou que já tinha uma "agenda de shows" no final de semana do programa. Contudo, ela vai se apresentar em Salvador no dia 4, mas teria o dia 5 livre.

Segundo o site do Uol, o verdadeiro motivo seria que a Globo não liberou a participação da baiana alegando que autorizou a presença de quatro artistas de seu elenco. Os nomes não foram divulgados.

Em 2014 e 2015, Claudinha não pode cantar no SBT e, em 2012, Daniel, que é padrinho do projeto, foi impedido. O envolvimento dele no "Teleton" é pessoal, porque seu irmão mais velho já recebeu atendimento da AACD. Em 2014, ele foi liberado de subir no palco do programa.

