Globo faz Alexandre Nero desistir de papel em filme

Alexandre Nero já está escalado para viver o seu próximo protagonista na Globo. Sucesso nacional com o personagem José Alfredo em "Império", o ator foi obrigado a desistir de fazer parte do elenco de um filme sobre a trajetória do lutador José Aldo, pois estará em "Favela Chic", novela de João Emanuel Carneiro, que ocupará o horário das 21 horas.

Nero, segundo o colunista Flávio Ricco, do portal UOL, queria muito fazer o papel, mas a emissora não deu chances ao convite. No longa, o ator faria o papel do treinador Dedé Pederneiras.

Com a desistência de Nero, a equipe do filme deve tentar um novo acerto com o ator Milhem Cortaz para ocupar o papel.

