Globo e Viva disputam para reprisar 'Avenida Brasil'

O sucesso da novela "Avenida Brasil" é incontestável. Exibida há três anos, a trama repercute até hoje nas ruas e nos bastidores da Rede Globo.

Segundo a coluna "Zapping", do jornal Agora São Paulo, está nos planos da Globo reprisar a novela no "Vale a Pena Ver de Novo" até 2017. No entanto, não está sendo fácil, já que o folhetim teria que ser "mutilado" e muitas cenas suprimidas para se enquadrar na classificação indicativa.

A telenovela, que foi escrita por João Emanuel Carneiro, também vem sendo disputada pelo canal fechado Viva. Conhecido por ser o "baú" da Globo, conforme a coluna, o canal pago deve levar a melhor, já que é mais flexível e poderia exibir as "maldades" e disputas de Carminha (Adriana Esteves) e Nina (Débora Falabela) na íntegra.

Vale lembrar que a trama, que é uma das mais pedidas na Central de Atendimento, também é uma das produções da Globo que faz mais sucesso fora do Brasil - ela já foi vendida para mais de 130 países.

adblock ativo