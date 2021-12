Globo e Netflix desmentem parceria para fazer novela mais cara da história

A parceria entre a Globo e a Netflix para a produção da “novela mais cara da história” não deve se concretizar, visto que a empresa brasileira desmentiu as informações de que estaria em negociação avançada com a plataforma de streaming. A informação é do site Metrópoles.

A informação da parceria havia sido publicada no site Na Telinha, que apontava que as empresas estariam fechando acordo para a produção de uma novela que custaria em torno de R$ 288 milhões e seria lançada já em 2022. O lançamento aconteceria primeiro de maneira exclusiva no Brasil pela Globo e depois seria exibida globalmente na Netflix.

No entanto, as empresas desmentiram o possível acordo. “Não procede nenhuma das especulações contidas nessa matéria, assim como são fantasiosas as reiteradas elucubrações assinadas por esse jornalista a respeito de supostos planos futuros do Globoplay e dos Estúdios Globo”, apontou o comunicado enviado ao Na Telinha.

Contudo, não significa, segundo a publicação, que as empresas possam fechar um acordo de parceria em outra ocasião. Recentemente, o vice-presidente de conteúdo da Netflix, Francisco Ramos, chegou a comentar que havia interesse da plataforma no gênero, embora não tenha revelado maiores detalhes. Assim como, a plataforma de streaming no Brasil teria procurado a ex-executiva da Globo, Monica Albuquerque, para tocar o projeto da plataforma na entrada no mercado das novelas.

adblock ativo