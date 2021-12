Globo divulga imagens do momento em que Nicole morre

O casamento de Nicole (Marina Ruy Barbosa) e Thales (Ricardo Tozzi) acabará de forma bem trágica em Amor à Vida. Nesta quinta-feira, 8, a Globo divulgou imagens do momento em que Nicole morre ainda na igreja, após saber da traição de Thales com Leila (Fernanda Machado). Tudo acontecerá quando Lídia (Angela Rebello) mostrar as fotos da traição a Nicole durante a cerimônia.

"Parem esse casamento! Parem! Esse casamento não pode acontecer!", gritará Lídia, logo em seguida mostrando as imagens aos convidados. "O Thales tem um caso com essa aí... A Leila, a madrinha... Olhem as fotos! Olhem! Foram tiradas hoje! Os dois aos beijos, quando ele pegava as malas para levar para sua casa, Nicole. Olha!", falará a governanta.

Morte de Nicole em casamento deixa convidados surpresos (Foto: TV Globo | Divulgação)

