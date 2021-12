Globo dispensa Xuxa após quase 30 anos

Xuxa não será funcionária da Globo a partir de 2015. A emissora decidiu não renovar o contrato com a apresentadora após quase 30 anos de casa, segundo o site "Notícias da TV". Desta forma, a Rainha dos Baixinhos fica livre para negociar com a Record ou qualquer outra emissora.

No início deste ano, a Globo chegou a informar que Xuxa e a emissora acertaram um contrato por três anos, mas o compromisso prévia que o vínculo teria que ser renovado a cada 12 meses. O primeiro período vence na virada deste ano e não haverá renovação.

Segundo uma fonte na emissora, a baixa audiência foi o principal motivo da não renovação com a apresentadora. Xuxa chegou perder no ibope para o desenho Pica-pau, da Record, em 2012.

Outro motivo seria a falta de um projeto adequado para a apresentadora na grade da emissora, que deve abolir totalmente a programação infantil em 2015.

Para as manhãs de sábado, que vinha sendo ocupadas por Xuxa, terão edições especiais do "Mais Você", "Bem Estar" e "Encontro com Fátima Bernardes".

