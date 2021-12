Globo diminui tempo de novelas para cortar gastos

Após receber algumas reivindicações dos funcionários, a TV Globo vai reduzir o tempo de duração de suas novelas. De acordo com o colunista Flávio Ricco, do site Uol, a mudança acontecerá em todas as faixas.

Segundo a publicação, o objetivo é cortar gastos nas produções, já que uma novela requer uma multidão de profissionais e muita dedicação. O novo plano prevê um corte de 5 minutos em cada capítulo, reduzindo, no total, cerca de 30 minutos por semana. Além disso, a quantidade capítulos também deve diminuir com o tempo.

adblock ativo