Globo define fila de autores de novelas em todas as faixas

A Globo decidiu a ordem dos autores para as próximas novelas das seis, sete e nove. O anúncio é feito com antecedência para evitar problemas na escalação de elenco e produção.

Na fila, às 18h, com o término de Amor Eterno Amor, de Elizabeth Jhin, está confirmada Lado a Lado, da dupla de novatos João Ximenes Braga e Claudia Lage. No início do segundo semestre de 2013 estreia O Caribe é Aqui (título provisório), de Walter Negrão. E na sequência, O Pequeno Buda (título provisório), da dupla Thelma Guedes e Duca Rachid, que deve ir ao ar apenas em 2014.

Às 19h, em substituição a Cheias de Charme, de Filipe Miguez e Izabel de Oliveira, vem o remake de Guerra dos Sexos, de Silvio de Abreu. Na ordem, quem escreve Sangue Bom (título provisório), é Maria Adelaide Amaral e Vicente Villari. E logo depois João ao Cubo (título provisório), de Carlos Lombardi.

Avenida Brasil, de João Emanuel Carneiro, sai do ar dia 19 de Outubro e na segunda-feira, 22, entra Salve Jorge, escrita por Glória Perez. Walcyr Carrasco estreia nessa faixa e deve entregar uma sinopse à emissora ainda esta semana. Já Manoel Carlos pretende dar vida à sua última Helena apenas em 2014. Aguinaldo Silva, Benedito Ruy Barbosa, Silvio de Abreu e a dupla Gilberto Braga e Ricardo Linhares também estão na fila do horário nobre.

adblock ativo