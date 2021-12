Globo corta beijos de Fernanda e Nathalia em Babilônia

Preocupada com a queda de audiência no horário nobre, a Rede Globo resolveu não mais mostrar a intimidade "natural" do casal de lésbicas Teresa (Fernanda Montenegro) e Estela (Nathalia Timberg) em Babilônia.

Segundo o site Notícias da TV, a decisão de cortar selinhos e demonstrações de carinho foi tomada depois que uma pesquisa com grupos de telespectadores realizada na semana passada rejeitou as cenas de intimidade. O público aprova as personagens Fernanda e Nathalia nos papeis, mas não querem vê-las se beijando.

"As personagens foram totalmente aceitas nos grupos de discussão. São positivas, têm bom caráter. As mulheres ouvidas dizem que elas souberam criar muito bem o filho, Rafael (Chay Suede). Mas as espectadores rejeitam manifestações de carinho físico. Carinho verbal elas aprovam. Então, vamos evitar os contatos físicos entre as duas personagem daqui pra frente. A trama não muda. Não há rejeição a elas nem à temática", explicou Ricardo Linhares, coautor da trama das 21 horas.

Teresa e Estela vão se casar no capítulo previsto para ser exibido no próximo dia 25. Pelo roteiro, elas darão um rápido selinho e se abraçam após uma juíza declará-las casadas.

Outras atrizes que também terão o rumo das personagens alterado na trama por rejeição do público são Sophie Charlotte e Glória Pires. Alice (Sophie Charlotte) não será mais garota de programa, e Beatriz (Gloria Pires) que deixará de ser uma "pegadora" compulsiva.

