Globo contrata repórter do 'CQC' para 'Vídeo Show'

O ex-CQC Rafael Cortez é o mais novo contratado da TV Globo. De acordo com o jornal 'O Globo', o repórter assinou contrato nesta segunda-feira, 21, para integrar o elenco do 'Vídeo Show'.

Longe da TV desde o fim do "resumo semanal de notícias", o apresentador também deve aparecer na bancada do vespertino - que atualmente é ocupada por Otaviano Costa e Maíra Charken.

Segundo a publicação, nos bastidores corre a informação de que a intenção é deixar as matérias de ruas mais "soltas".

Na última semana, outro ex-participante do extinto programa da Band também foi anunciado pela Globo. O humorista Marco Luque estará no elenco fixo do 'Altas horas'. Além disso, Dan Stulbach também deve voltar para a emissora carioca.

