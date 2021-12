Globo confirma saída de Jô e Adnet nega substituição

Depois de circular algumas notícias do fim do "Programa do Jô", a TV Globo confirmou a saída do apresentador da programação. Em nota enviada à imprensa, a emissora esclareceu que, desde a última renovação de contrato com Jô, já estava previsto que ele só ficaria no ar até dezembro de 2016.

"Desde 2015, ficou combinado com Jô Soares que o 'Programa do Jô' ficaria no ar até dezembro de 2016. Neste ano, o programa celebra 16 anos na Globo e, por essas e outras, será de comemorações pela despedida de alguém tão especial para a história da televisão brasileira", informou a nota.

Substituição

Logo após o anúncio da saída do fim do programa, o nome de Marcelo Adnet foi citado diversas vezes como possível substituto do "gordinho", mesmo sem a Globo confirmar nada. Nesta segunda-feira, 22, o comediante usou o Twitter para se manifestar sobre os boatos que circularam na internet sobre o novo programa.

TODOS os portais que dizem "Adnet irá substituir o Jô" estão errados. Temos projetos distintos e o início de um não depende do fim do outro — Marcelo Adnet (@MarceloAdnet) 22 fevereiro 2016

