Globo começa filmagens de sequência de 'Cidade dos Homens'

A Globo começou a gravar nesta segunda-feira, 10, a sequência da série "Cidade dos Homens - O Retorno". Com previsão de estreia para janeiro de 2017 e exibição às sextas-feiras, a trama é protagonizada por Laranjinha (Darlan Cunha) e Acerola (Douglas Silva), agora 12 anos mais velhos.

Com mais idade e agora pais de dois rapazes que são grandes amigos, a dupla precisa enfrentar outros problemas no Vidigal, na zona sul do Rio. Na primeira temporada, Laranjinha deve lidar com o filho que está na fila para um transplante de coração.

A sequência terá quatro episódios e direção de Pedro Morelli, um dos roteiristas da primeira fase da série, feita em 2005. Apenas o último episódio da nova temporada é totalmente inédito. Os demais terão uma introdução inédita, com o restante sendo composto por flashbacks.

Work!! #PraCima #CDH Uma foto publicada por Douglas Silva🎭🎹🎬🎤🎧🎼 (@dsilvaoficial) em Set 29, 2016 às 9:19 PDT

