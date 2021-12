Globo cogita entrada de Ivete Sangalo para The Voice Brasil

A edição do The Voice Brasil esse ano está prestes a vir com uma grande novidade. De acordo com Flávio Ricco, do jornal Diário de S. Paulo, a cantora Ivete Sangalo está perto de ser mais uma atração do programa, que começa a ser exibido no dia 5 de outubro.

O plano é que a musa, que também trabalha no The Voice Kids, seja a única assistente do programa para ajudar os quatro times, comandados por Carlinhos Brown, Claudia Leitte, Lulu Santos e Michel Teló.

O colunista ainda reforça que o anúncio oficial da participação da cantora será feito quando ambos chegarem a um acordo sobre detalhes contratutais. Porém, as negociações já estão bem adiantadas, garante Ricco.

