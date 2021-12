Globo censura cena de briga que motivou ida de Ana Paula ao paredão

O Big Brother Brasil 2018, da Rede Globo, cortou a cena em que os participantes Ana Paula e Mahmound protagonizam uma discussão. O desentendimento entre os dois foi motivo para que o brother, que ganhou a prova do líder na noite desta quinta-feira, 25, indicasse a sister para o paredão.

Segundo informações divulgadas pelo colunista Maurício Stycer, do Uol, e por internautas que acompanham o reality, a emissora não exibiu a briga para fugir da polêmica, descrevendo Ana Paula como uma "pessoa complicada".

Discussão

Ana Paula e Mahmound se desentenderam na tarde de quarta, 24, quando conversavam na parte externa da casa. A confusão começou quando a sister se referiu a ele como "viado".

"Eu acho esse termo muito pejorativo, não me chame assim”, pediu Mahmound, irritado. Tentando se justificar, Ana Paula disse ao colega de confinamento que se refere desta forma aos muitos amigos homossexuais que tem.

Em seguida, o brother disparou novamente: “Eu acho que deveriam tratar nós, gays, assim como os héteros, pelo nome. Eu tenho orgulho da minha condição homoafetiva”, finalizou.

No Twitter, os seguidores dividiram opiniões. Alguns saíram em defesa de Mahmound e outros de Ana Paula. "Mahmoud fez um escândalo por terem chamado ele de viado e veio com discurso de pró-amor que em menos de 24 horas chamou a Ana Paula de vaca pelas costas dela", declarou um seguidor. "Imagina que louco Ana Paula ficar, virar líder e na hora de indicar: 'eu voto no Mahmoud, o viado da casa', disse outro.

Após a indicação ao paredão, Ana Paula discutiu o caso e afirmou que Mahmoud usou a situação como desculpa. “Eu disse pra ele: ‘Eu entendi que você não quer ser visto como ‘viadinho’, mas como o maior sexólogo do Brasil, né?’. Mas acho que, se eu tivesse dito ‘gay’, também teria ofendido”, comentou.

Bruxa boa ou bruxa má? Ana Paula conta para Patrícia sobre a conversa que teve com Mahmoud sobre o uso da palavra "viado". Assista: #RedeBBB #BBB18 pic.twitter.com/J5OZnxXuIx — BCharts (@bchartsnet) 26 de janeiro de 2018

A Ana usou o termo “viado” sem maldade, muitas vezes ela chama o melhor amigo dela assim. Sem possuir NENHUM tipo de preconceito, ela tem NOJO de gente preconceituosa, e ela já pediu desculpas a ele e explicou isso, se o Mahmound ainda está incomodado deveria ir conversar com ELA — Ana Paula 🎃 - BBB18 (@anapaulacag) 25 de janeiro de 2018

Ontem a Ana Paula chamou o Mahmud de viado e ele não gostou. Por isso ele nem pensou mt ao indica-lá. Ele ñ se incomoda de amigos chamá-lo assim fora do programa, mas dentro do programa ele não quer. Amo Mahmud! #BBB18 — x (@puxum) 26 de janeiro de 2018

Mahmoud não quer ser rotulado como "o viado da edição". Ok. Mas no primeiro dia ele se olhou no espelho e perguntou "espelho espelho meu tem alguém mais viado que eu?". No fundo me parece que ele tá cavando motivo pra Ana Paula #Bbb18 — Danilo Sanches (@danilo_sanches) 26 de janeiro de 2018

1- Ana Paula não reconheceu que estava errada; 2- Depois do Mahmoud ter dito que nao gostava de ser chamado de viado, continuou chamando ele assim. Menos, meu povo — cecis (@cecislha) 26 de janeiro de 2018

Mahmoud fez um escândalo por terem chamado ele de viado e veio com discurso de pró-amor que em menos de 24 horas chamou a Ana Paula de vaca pelas costas dela, Ana vem recebendo piadas pela sua voz, e pela sua religião e nunca reclamou um ai sobre, ativismo de telão aqui NÃO — juliø (@tiltskin) 26 de janeiro de 2018

