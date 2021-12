Globo apresenta segunda temporada do The Voice Brasil

A Rede Globo apresentou na tarde desta terça-feira, 24, a segunda temporada de The Voice Brasil. Carlinhos Brown, Claudia Leitte, Daniel e Lulu Santos voltam como técnicos, mas o horário do programa mudou: passou de domingo para as noites de quinta-feira, e estreia no dia 3 de outubro.

Thiago Leifert continua no comando do programa, e Miá Mello terá a missão de interagir com os internautas, apresentar pílulas diárias e mostrar os bastidores aos telespectadores.

A novidade deste ano é que o site oficial do programa (www.globo.com/thevoicebrasil) vai mostrar a cobertura dos bastidores das gravações com os técnicos e os participantes. O aplicativo para smartphones Audição Online vai permitir que o espectador solte a voz e palpite sobre momentos decisivos da segunda temporada. A brincadeira vale medalhas e pontos, que geram um ranking dos fãs do reality.

adblock ativo