Globo aposta alto em Guerra dos Sexos

A Globo está apostando alto na nova novela das sete, Guerra dos Sexos, remake de Silvio de Abreu, que estreia em 1º de outubro. A novela terá tratamento do horário nobre com imagens em high definition (HD), produção vista somente em poucas obras da casa.



O elenco também é um trunfo forte. Tony Ramos, Irene Ravache, Glória Pires, Marilu Bueno, Edson Celulari, Reynaldo Gianecchini, Mariana Ximenes, entre outros, completarão o time de primeiro escalão do folhetim.



Silvio de Abreu escreverá 183 capítulos, 40 a mais que a atual "Cheias de Charme", mas aposta em uma nova história.

