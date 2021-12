Globo anuncia fim do 'Programa do Jô', diz jornalista

Um dos principais programas de entrevistas da TV aberta, o "Programa do Jô" terá sua última temporada neste ano. De acordo com o colunista do site Uol, Daniel Castro, a decisão foi anunciada em uma reunião na última quinta-feira, 18.

O fim da atração é questionado desde que o projeto de Talk Show do comediante Marcelo Adnet foi divulgado. O programa, que já teve piloto gravado e aprovado pela emissora, deve entrar no ar no segundo semestre desde ano no formato semanal. Acredita-se que, no próximo ano, a atração seja diária e ocupe o horário de Jô.

Ainda segundo o colunista, a preocupação com o "Programa do Jô" acontece desde a chegada de Danilo Gentili no SBT, onde ele apresenta o "The Noite". Na batalha por audiência, constantemente a Globo vem levando "surra" da emissora de Silvio Santos, que exibe o talk show no mesmo horário.

