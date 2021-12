Globo antecipa estreia de 'Em Nome do Pai', próxima das 9

A novela das nove, Salve Jorge, não será esticada pela Globo como havia sido cogitada. A trama de Glória Perez deve chegar ao fim com 179 capítulos, número previsto desde a estreia, informa a assessoria de imprensa da emissora carioca. A substituta no horário, Em Nome do Pai, de Walcyr Carrasco, estreia dia 20 de maio, seguindo também o previsto nos planos iniciais.

Em Nome do Pai deve discutir erros médicos, tão comuns nos dias de hoje. Um dos casos abordados envolverá um médico que vai tirar o órgão errado de uma paciente por despreparo de uma colega enfermeira. A novela também contará com três personagens gays, interpretados por Mateus Solano, Marcello Antony e Thiago Fragoso.

Solano será Félix. Já Antony e Fragoso formarão um casal na história, Eron e Niko. Os dois mantém um casamento estável e possuem uma filha gerada por inseminação artificial. O material genético foi doado por Eron, enquanto a mãe biológica e barriga de aluguel é uma prima distante de Niko, Amarilys, interpretada por Danielle Winits. Em determinado momento, Eron se envolverá com Winits e ficará dividido entre os dois amores e suas duas identidades sexuais.

Os nomes dos atores Antonio Fagundes, Paola Oliveira, Malvino Salvador, Leona Cavalli, Fabiana Karla, Rosamaria Murtinho, Nathalia Thimberg, Cássia Kiss, Elizabeth Savalla, Giovana Lancelotti, Bárbara Paz, Susana Vieira, Nívea Stelmann e Fulvio Stefanini estão confirmados no elenco.

Fagundes interpreta o dono do hospital, que será disputado por dois irmãos. Um deles, papel de Paolla Oliveira. As gravações da nova das nove estão avançadas em São Paulo. Já foram feitas cenas no Centro e no bairro da Liberdade. Em abril, atores como Juliano Cazarré, Malvino Salvador e Paolla Oliveira embarcarão ao Peru, onde serão feitas várias sequências da história. Mauro Mendonça Filho e Wolf Maya dirigem o folhetim.

